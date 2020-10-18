صور .. محافظ الإسكندرية يفتتح 3 مدارس جديدة

افتتح محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، مجمع مدارس المتحدة لغات، والذى يضم 3 مدارس للمراحل التعليمية المختلفة، تدخل الخدمة لأول مرة.





وشدد الشريف، على ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى بين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واطمئن على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع بدء العام الدراسى الجديد، وحرص على تفقد حجرة العزل.

وأشاد محافظ الاسكندرية، بالجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم، فى القضاء على مشكلة الكثافة الطلابية، مشيرا إلى أن منطقة السيوف تشهد افتتاح 7مدارس جديدة.

من جانبه أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع المدارس التزمت بتطبيق الإجراءات الوقائية وذلك فى ظل حضور وانتظام جميع طلاب المدارس على مستوى الإدارات التعليمية.

وأشار الديب، إلى أن اليوم الأول شهد التزام الطلاب والمعلمين بجميع التعليمات الاحترازية التى أقرتها الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ونفذت جميع المدارس خطة تقليل الكثافات وتقسيم الطلاب على أيام الأسبوع.