صور .. وزير التنمية : حياة كريمة تطبق رؤية الرئيس فى تحسين حياة المواطن

قال محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، إن القيادة السياسية توجه بشكل دائم نحو الانفتاح على المواطنين والحوار معهم وإشراكهم فى عمليات التخطيط للمشروعات ومتابعة تنفيذها، موضحا أن مبادرة حياة كريمة جزء محورى من اهتمامات ومبادرات الرئيس التى تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجا.





جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع عدد كبير من ممثلو أعضاء اللجان المجتمعية، التى جرى تشكيلها بالتجمعات الريفية المستهدفة بالمبادرة خلال المرحلتين الأولى والثانية، بحضور ممثلى الكوادر الشبابية والنسائية والقيادات الطبيعية بستة محافظات من وسط وجنوب الصعيد، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وطارق الفقى، محافظ سوهاج، وأشرف الداودى، وعصام سعد، محافظ أسيوط، وأسامة القاضى، محافظ المنيا، وأشرف عطية، محافظ أسوان، وهشام آمنة، محافظ البحيرة، ونواب المحافظين وقيادات الوزارة والوحدة المركزية لحياة كريمة.

ووفق بيان رسمى، أكد وزير التنمية المحلية، دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى للقرى التى عانت من العوز والحرمان فى العهود السابقة.

وأوضح المشاركون بالحوار، أن المبادرة ساهمت فى تعزيز الانتماء وتوثيق الصلة بين المواطن والحكومة، كما لعبت مشروعات المبادرة دورا رئيسيا فى تحسين مستوى الخدمات العامة بالتجمعات الريفية على كل المستويات، وقال إحدى المشاركات إن مبادرة حياة كريمة غيرت مفهومها عن دور الدولة، فبعد أن تعودوا فى السابق على الاكتفاء بأول الغيث، واعتادوا تصبير أنفسهم بأن مشوار الالف ميل يبدأ بخطوة، فإن المبادرة جاءت إليهم بسيل منهمر من الخدمات فى كل القطاعات الحيوية التى تهم المواطنين، وبدلا من الاكتفاء بخطوات محدودة على طريق التنمية، فقد قطعت المبادرة خطوات متسارعة فى هذا الطريق خلال أقل من عام من إطلاقها.

وعن دور اللجان فى عملية التخطيط واختيار المشروعات التى سيتم تنفيذها، أكد المشاركون اعتزازهم بالفرصة التى أتيحت لهم للتعبير عن الاحتياجات الحقيقة والعاجلة لقراهم وترتيب اولوياتها، وشعروا بالفخر عندما جاءت الخطط متوافقة مع ما طالبوا به خلال اجتماعات اللجان، كما أعرب المواطنون عن تفهمهم لعدم القدرة على تلبية كل الاحتياجات مرة واحدة، مشيرين إلى ان الثقة التى ترسخت بين مواطنى القرى والدولة دفعت الأهالى للمشاركة المادية والعينية فى تنفيذ المشروعات من خلال التبرع بقطع أراضى لمشروعات الصرف الصحى والمدارس، وأنهم اصبحوا يشعروا بملكيتهم لهذه المشروعات وحرصهم على استدامتها وأضافوا ان الرئيس السيسى أولى بوعده بتغيير حياة المواطنين فى القرى المصرية وتعويضهم عن سنوات المعاناة خلال السنوات الماضية ونقص الخدمات.

واستمع شعراوى، خلال اللقاء، لمطالب المواطنين ووعدهم بمناقشتها مع الوزارات والجهات المعنية ، حيث تمثل أبرز هذه المطالب فى توفير الأطباء والكوادر الطبية الكافية لتشغيل المرافق الصحية التى تم إنشاؤها وتطويرها لتحقيق الاستفادة منها، واستكمال مشروعات الصرف الصحى وتتضمن القرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، كما شدد المشاركون على أهمية العمل على خلق فرص عمل دائمة للشباب من خلال تكثيف المشروعات الاستثمارية الاقتصادية والتوسع فى المناطق الصناعية والحرفية، والتوسع فى دعم صغار المزارعين وتوفير الأسمدة والتقاوى ودعم الإنتاج الحيوانى خاصة فى ظل تأثيرات أزمة فيروس كورونا على معدلات السياحة، التى كانت تمثل باباً واسعاً لفرص العمل لشباب محافظات جنوب الصعيد.

وأشار وزير التنمية إلى أن المواطن شريك أساسى فى عملية التنمية، ويجب أن تؤدى اللجان المجتمعية دورا كبيرا فى رفع وعى المواطنين وتعريفهم بالجهود المبذولة من الدولة وتشجيعهم على المشاركة والحفاظ على المرافق والخدمات التى يتم تقديمها والعمل على تطويرها بشكل مستمر، خاصة أن الدولة تضخ استثمارات كبيرة فى القرى الأكثر احتياجا، حيث يبلغ إجمالى الاستثمارات خلال المرحلتين الأولى والثانية حوالى 13 مليار جنيه، ومن الضرورى أن يشعر المواطنين بجدوى هذه الاستثمارات التى يتم ضخها فى عدد كبير من المشروعات فى كافة القطاعات الحيوية والخدمية.

وطالب وزير التنمية المحلية أعضاء اللجان بضرورة القيام بدورهم الوطنى فى نقل الجهود المبذولة للمواطنين وتعريفهم بالإنجازات التى تتم على أرض القرى لمواجهة الشائعات والاكاذيب التى تروج لها القنوات الإرهابية ، كما حثهم الوزير على الاهتمام بمتابعة المشروعات، ورفع ملاحظاتهم للوحدة المحلية ومسئولى المحافظة بشكل مستمر لتحسين العمل وزيادة الجودة وتسريع وتيرة التنفيذ والتعاون مع المقاولين وجهات التنفيذ لتذليل أى عقبات تعترض عملية التنفيذ، فهذه المشروعات ملك أهالى القرية فى النهاية ويجب عليهم أن يتكاتفوا مع الحكومة من أجل تنفيذها.

وشدد على تطلع الدولة نحو قيام اللجان بدور فى مساندة جهود الدولة فى القضاء على مشكلات النمو العمرانى غير المخطط والذى يلتهم ثروة مصر من الأراضى الزراعية، التى توفر الغذاء لـ 100 مليون مصرى ، والتعاون مع الجهات التنفيذية فى الالتزام بالمخططات العمرانية حتى تتمكن الدولة من توفير خدمات البنية الأساسية الجيدة.