صور .. توصيل خدمات المياه والصرف الصحى لـ 30 مدرسة بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، اليوم الأحد، الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لـ 30 مدرسة من مدارس محافظة أسيوط، وعلى مستوى جميع مراكزها، تزامنا مع انطلاق العام الدراسى الجديد.





وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه أسيوط، إن الشركة شكلت فرقًا لتطهير خزانات المدارس، بمختلف مناطق المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مشيرا إلى ضرورة بذل كافة الجهود لتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلاب بمختلف المراحل التعليمية. وأوضح رئيس قطاع المشروعات، أن الشركة أنهت كافة استعدادتها لاستقبال العام الدراسى بتوصيل خدمات المياه لـ 4 مدارس بمراكز البدارى، وأسيوط، والفتح، ومنطقة غرب أسيوط، كما تم الانتهاء من توصيل خدمات المياه لـ 8 مدارس بمركز القوصية، و4 مدارس بمركز منفلوط، و4 مدارس أخرى بمركز ديروط، و4 مدارس أيضا بمركزى أبوتيج والغنايم، و5 مدارس بمركز أبنوب.

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