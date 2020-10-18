صور .. صالح عباس : مواد الأزهر ليست صعبة ونعمل على نشر الوسطية

وحرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على تفقد جميع مراحل المجمع، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا ضرورة أن من يشعر من الطلاب بأى أعراض عليه أن يبلغ إدارة المعهد، ولا يأتى للمعهد، إلا بعد التعافى التام حرصًا على سلامته وسلامة زملائه.

وأوضح أن مواد الأزهر ليست صعبة كما يزعم البعض، موكدًا أن المنهج الأزهرى هو المنهج الوسطى الذى يعبر عن صحيح الدين الإسلامى، مطالبًا الطلاب بضرورة الالتزام بهذا المنهج حتى ينشروا الوسطية فى المجتمع.

وشدد الشيخ صالح عباس، على ضرورة التواصل بين المعلمين والطلاب طوال أيام الأسبوع، بشكل مستمر من خلال وسائل التواصل الإلكترونى، خاصة وأن الدراسة والحضور للمرحلة الثانوية والإعدادية يومان فقط، حتى لا يتأثر مستوى الطلاب.