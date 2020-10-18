سرى الدين بعد تعيينه بالشيوخ : سنعمل على ترسيخ دعائم الديمقراطية المنشودة

وفى تصريحات، اليوم الأحد، أعرب عن ثقته فى قدرة الدولة المصرية على مواصلة تحقيق الاستقرار السياسى، وترسيخ دعائم الديمقراطية المنشودة، بما يمثل خطوات جيدة فى طريق تحقيق التنمية الشاملة.

جاءت تصريحات سرى الدين مع بدء أعمال المجلس، حيث تم تعيينه من بين مئة عضوا بمجلس الشيوخ بقرار رئاسى من الرئيس السيسى، موضحا أن الوفد قادر على المشاركة بقوة فى دعم خطوات الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى وطرح أفكار ورؤئ تشريعية مستقبلية جديدة فى مختلف المجالات.

وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن التعيينات ستعزز من إمكانية تشكيل هيئة برلمانية للوفد فى مجلس الشيوخ، لتتبنى تصورات وآراء الوفد فى مختلف القضايا المطروحة.

وسرى الدين أحد قيادات حزب الوفد، ويترأس مجلس إدارة جريدة الوفد، وله خبرات دولية ومحليه فى مجال القانون التجارى الدولى والتحكيم، وترأس من قبل هيئة سوق المال، وساهم فى تطويرها، كما تولى رئاسه مجالس إدارات عدة شركات ومؤسسات إقتصادية عربيه ومصريه كبرى.

وشارك سرى الدين فى صياغة واعداد العديد من التشريعات الاقتصادية، التى تنظم العمل فى السوق المصرفى وتؤسس لمشاركة القطاع الخاص فى تمويل مشاريع البنية التحتية، مثل قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون هيئة سوق المال، كما ساهم فى إثراء المكتبة القانونية المصرية بالعديد من المؤلفات فى مجال الاقتصاد والأسواق المصرفية، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.