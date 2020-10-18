وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائى LRT ”السلام/ العاصمة الإدارية...

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائى LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان) حيث بدأت الجولة بمحطة عدلى منصور المركزية التبادلية الكبيرة التى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة / السويس ) ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى "عدلى منصور – السلام".

توجه بعدها وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ كل محطة وأعمال جسر مشروع القطار الكهربائى، حيث وصلت النسبة الكلية للأعمال الإنشائية للمشروع 62 % من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من 46.5% من أعمال الكبارى بالمشروع و 82% من أعمال الأنفاق، و35 % من أعمال جسور السكة وحوالى 60% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائى.

ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذى يعتبر شريان تنمية جديد فى قلب المدن الجديدة.

وأوضح الوزير، أن هذا الخط يضمن سرعـــة الانتقــــال والربط بين القـــاهـــرة و المدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة، مضيفا أنه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبى فى أغسطس 2021 على أن يبدأ التشغيل فى أكتوبر 2021، لافتاً أن طول المشروع يبلغ 90كم بإجمالى 16محطة ويبلغ طاقة النقل للقطار الكهربائى 30 ألف راكب /ساعة/ اتجاه بإجمالى 500 ألف راكب يوميا.

كما تفقد الوزير عددا من القطاعات بمسار تنفيذ أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، الذى يمتد بطول 56.5 كم ويبلغ عدد محطاته 22 محطة، يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى تمتد من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم، والثانية تمتد من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5 كم، مضيفا أن أجمالى طول مشروعى خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر يبلغ 98.5كم و يتم تنفيذ المشروعين من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب).

واستعرض وزير النقل مسار القطار الكهربائى السريع العين السخنة /العلمين والذى يبلغ طوله 438.3 كم ويشمل 17محطة وذلك فى المسافة من العاصمة الإدارية وحتى جنوب حلوان، حيث أشار الوزير إلى أن الاسبقية الأولى فى تنفيذ هذا المشروع ستتم فى المسافة من العاصمة الإدارية وحتى برج العرب بطول 260 كم وستشمل الاسبقية الثانية المسافة من برج العرب وحتى مدينة العلمين الجديدة ومن برج العرب وحتى الإسكندرية بإجمالى طول 88.3 كم تزامنا مع تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتى العين السخنة بطول 90 كم بإجمالى أطوال 178.3 كم.