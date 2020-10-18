فى ثانى أيام الدراسة.. تسليم التابلت لطالبات الصف الأول الثانوى

سلمت عدة مدارس ثانوى، أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام بعد سداد الطلاب مبلغ 100 جنيه، استعدادا لانطلاق الدراسة الإلكترونية والدخول على بنك المعرفة المصرى ومنصة التعلم.

وطالبت المدارس من طلاب الثانوى العام سداد قيمة وثيقة التأمين البالغ قيمتها 100 جنيه، كشرط لاستلام التابلت، مع الحفاظ على عدم إضافة اى ضوابط أو رقم سرى لفتح للجهاز.