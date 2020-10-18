وزيرة خارجية إسبانيا: ندعم جهود مصر في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030

أشادت أرانتشا غونثاليث لايا وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بإسبانيا بالشراكة القائمة بين الحكومة المصرية والحكومة الإسبانية في مجال دعم وتمكين المرأة، مشيرة إلى أنها من أهم مجالات العمل المشتركة بين البلدين، لافتة إلى أن إسبانيا تدعم جهود الحكومة المصرية للقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.

وأشارت ارانتشا في كلمتها، إلى أن الحكومة الإسبانية تتعاون مع المجلس القومى للمرأة للمضي قدما في مجالات تمكين المرأة والنهوض بها، حيث تأتي قضية الدفاع عن حقوق المرأة والفتاة في مقدمة اجنده عمل الحكومة الإسبانية.

من جانبها رحبت الدكتورة مايا مرسي بوزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون مع إسبانيا، معربة عن سعادتها بالتعاون القائم بين البلدين في مجال تمكين المرأة، مشيرة الي تطلعها لمزيد من التعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في المستقبل بما يخدم المرأة المصرية ويعود عليها بالنفع هي وأسرتها.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس بمقر السفارة الإسبانية بالقاهرة لتقليد المحامية نهاد أبو القمصان وسام الاستحقاق المدني فئه "crus de oficial " حيث قامت السيدة أرانتشا غونثاليث لايا أمين السر الخاص بالأوسمة بمملكة اسبانيا بتقليد السيدة نهاد ابو القمصان وسام الاستحقاق باسم ملك إسبانيا فيليبي السادس الرئيس الاعلى المسئول عن منح وسام الاستحقاق المدنى.