القوى العاملة: صرف 364 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 322 عاملاً بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 364 ألفًا و 144 جنيها من الصندوق بالوزارة لـ 322 عاملا بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نظرا للظروف الاقتصادية التى يمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وقال الوزير: إنه سيتم صرف الإعانة للعاملين من خلال الهيئة القومية للبريد عن طريق الرقم القومى للعامل ، خلال الفترة من اليوم الأحد 18 أكتوبر الجاري، وحتى أول نوفمبر المقبل.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.