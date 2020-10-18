بينهم 3 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 28 شابًا بمرسى مطروح

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، 28 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصلوا 256 طالب عمل.

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر سبتمبر الماضي أن المديرية قامت باستخراج 160 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأشار إلى أن المديرية قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 134 منشأة، وتحرير 15 محاضر سلامة وصحة مهنية، وفى مجال تفتيش العمل قامت بالتفتيش على 265 منشأة وتسجيل 28 مخالفة، بالإضافة إلى بحث 9 شكاوي عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي.