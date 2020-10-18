حصلت مصر متمثلة في البنك التجاري الدولي –مصر CIBأكبر بنوك القطاع الخاص في مصر على جائزة أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم لعام 2020 من جلوبال فاينانس، بحصول البنك التجاري الدولي –مصر على جائزة أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم لعام 2020 بمثابة شهادة ثقة جديدة للاقتصاد الوطني حيث جاءت الجائزة مع الإشادات العالمية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث تعتبر مصر من أهم الدول الناشئة حول العالم.

ويعد البنك التجاري الدولي-مصر أول بنك، والوحيد في مصر يفوز بجائزة أفضل بنك على مستوى الأسواق الناشئة حول العالم. وقال هشام عز العرب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي – مصر" إن الفوز بجائزة أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم تعد شهادة عالمية لتميز الخبرات والكفاءات بالقطاع المصرفي المصري وتبرهن على قدرة المؤسسات المصرية للمنافسة على نطاق الأسواق العالمية". وأشار عز العرب إلى أن البنك التجاري الدولي استطاع من خلال جهود والتزام آلاف الموظفين تطبيق المعايير العالمية من أجل دعم العملاء من كافة القطاعات ومساعدة كبري الشركات المصرية على إنجاز خططها التنموية ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومي. وأضاف أن تلك الجهود التي يبذلها موظفو البنك وثقة عملائنا نجحت في خلق وتعظيم القيمة المضافة لكافة الأطراف استنادًا إلى قدرتنا على العمل في بيئة دائمة التطور ودمج الحلول الابتكارية وأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المصرفية بجميع العمليات التشغيلية للبنك. وجدير بالذكر انه يجرى سنويًا العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متفوقا على تركيا وجنوب أفريقيا.. "جلوبال فاينانس" تمنح CIB-مصر جائزة عالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.