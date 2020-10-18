أكد ماسيج بوبوسكي، المدير العام لسياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد ملتزم بدعم استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في مصر، ودعم اقتصاد تنافسي يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد.
وتابع المسؤول الأوروبي خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، صباح اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي ومصر يتعاونان في زيادة تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة المياه.
وشدد بوبوسكي على أن أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية الخضراء للاتحاد الأوروبي، هو دعم التحول نحو اقتصاد تنافسي يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد، موضحا أن دعم الاتحاد الأوروبي لأسبوع القاهرة للمياه، ينبع من التزام الاتحاد بدعم استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في مصر.
ولا يزال قطاع المياه أحد أعمدة التعاون الثنائى مع مصر، ووافق الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الحكومة المصرية على توفير تمويلات تصل إلى 120 مليون يورو لقطاع المياه «تعتبر مزيجا من المنح والمساعدة الفنية» خلال الفترة من 2017 حتى 2020 تحت مظلة البرنامج الرئيسى «EU4 Water in Egypt»، الذى يهدف إلى تحسين الإدارة المستدامة للموارد المائية من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية لأصحاب المصلحة المعنيين والمستفيدين، ودعم المشاريع الاستثمارية الوطنية ذات الأولوية بحجم مساهمة تصل إلى 100 مليون يورو فى شكل منح.
ومنذ ذلك الحين نجح الاتحاد فى توقيع برنامجين استثمار هما برنامج مصرف كتشنر بميزانية إجمالية تبلغ نحو 410 ملايين يورو ومساهمات منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 46 مليونًا، وبرنامج الصرف الصحى غرب الإسكندرية بميزانية إجمالية قدرها 180 مليون يورو بجانب مساهمات منحة أخرى منه بقيمة 20 مليونًا.
وهذه المنح تأتي ضمن حزم تمويلية ميسّرة بقيمة 2.5 مليار يورو من مؤسسات مالية أوروبية فى هذا القطاع، ويشمل التعاون بين الاتحاد ومصر فى قطاع المياه والصرف الصحي، وبرامج تغطى 12 محافظة مصرية، وتعمل هذه البرامج على تحسين حياة 15 مليون مواطن مصري، وخاصةً الأكثر احتياجًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسئول أوروبي: ملتزمون بدعم التنمية المستدامة 2030 في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.