مسئول أوروبي: ملتزمون بدعم التنمية المستدامة 2030 في مصر

أكد ماسيج بوبوسكي، المدير العام لسياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد ملتزم بدعم استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في مصر، ودعم اقتصاد تنافسي يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد.

وتابع المسؤول الأوروبي خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، صباح اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي ومصر يتعاونان في زيادة تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة المياه.

وشدد بوبوسكي على أن أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية الخضراء للاتحاد الأوروبي، هو دعم التحول نحو اقتصاد تنافسي يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد، موضحا أن دعم الاتحاد الأوروبي لأسبوع القاهرة للمياه، ينبع من التزام الاتحاد بدعم استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في مصر.