الأمانة العامة بالشيوخ تنهى إجراءات عضوية المعينين وتستقبل الأعضاء الجدد

استقبلت الأمانة العامة بمجلس الشيوخ، صباح اليوم الأحد، أعضاء المجلس الجدد مع انطلاقة الفصل التشريعى الأول، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدًا لانعقاد الجلسة فى الثانية عشر ظهر اليوم.





وأنهى الأعضاء المعينون بالمجلس إجراءات العضوية واستخراج الكارنيه، بعد صدور قرار التعيين، السبت، وسبق للأمانة العامة أن أنهت إجراءات كارنية العضوية للمنتخبين الفردى والقائمة بواقع 200 مقعد، ويتبقى 100 معينين.

وتنعقد الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، والتى ستشهد انتخاب الرئيس والوكيلين، وتم تجهيز القاعة التاريخية لمجلس الشيوخ بالكامل، انطلاقا من تصميمات القاعة لتعكس عبق التاريخ الذى تمثله، ومروراً بالتجهيزات اللوجستية والفنية، من تصويت إلكترونى وشاشات معلقة لبث فعاليات الجلسة وأجهزة تسجيل الحضور لتحديد النصاب القانونى، ووصولاً إلى تحديد المقاعد داخل القاعة لكل من النواب والحكومة.

كما شهدت القاعة ترقيما للمقاعد وتخصيص 4 مقاعد بالصف الأول على يمين المنصة للوزراء، بالإضافة إلى مقعدين للوكيلين على يسار المنصة يحملان رقم 6 و7، ولاستيعاب كامل أعضاء مجلس الشيوخ البالغ 300 عضو، تم تزويد القاعة بمقاعد فردية عددها 61 مقعدا، فضلا عن شاشات مختلفة داخل القاعة ليتابع من خلالها النواب الجلسة وتم تقسيمهم على 3 أدوار، حيث القاعة الأساسية التى يتواجد فيها رئيس المجلس، ثم الدور الثانى الشرفات، والتى تقع يمين ويسار القاعة، وأخيراً الدور الثالث الشرفة الأخيرة.ِ