رئيس الوزراء : برنامج طموح لتحلية المياه باستثمارات 135 مليار جنيه

ونقل مدبولى، خلال كلمة بافتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمنياتِه بالتوفيقِ والنجاح للفعاليات، معربا عن سعادته بافتتاح أسبوع القاهرة للمياه للعام الثالث على التوالى، بعد النجاح الذى تحقق فى النسختين السابقتين لعامى 2018 و2019.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومى المصرى، إذ ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة فى جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، حيث بلغ إجمالى ما أَنفقته الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى 124 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مُقَسمة على قطاعات مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى.

وأضاف أنه "وصلنا إلى نسبة 99% فى تغطية مياه الشرب على مستوى الدولة، فالمدن مغطاة بنسبة 100%/، وفى القرى يتم استكمال العمل لتوصيل الخدمة لها، أما قطاع الصرف الصحى، فقد جرى الوصول إلى نسبة تغطية 65% على مستوى الجمهورية من إجمالى سكان مصر، والدولة تبنت برنامجا طموحا لمضاعفة كميات المياه المحلاة، لاستخدامها فى قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030".

وأوضح، أن الأسبوع يعقد تحت شعار "الأمن المائى من أجل السلامة والتنمية بالمناطق القاحلة"، وتتضمن الجلسات طَرْحَ مجموعة من أهم القضايا الإقليمية للمناطق التى تعانى من ندرة المياه.

جدير بالذكر أن هذا الأسبوع يُعَد تمهيداً للمنتدى العالمى للمياه بالعاصمة السنغالية داكار2021، الذى تستضيفه أفريقيا بعد فترة انقطاع دامت أكثر من عشرين عاما، منذ انعقاد المنتدى العالمى الأول للمياه فى المغرب عام 1997، مما سَيُعزز من الجهود الدولية الرامية لإيجاد حُلول ومُقترحات لتحقيق الأمن المائى، والذى سيكون له بالغُ الأثر فى تجنيب العالم مخاطر الصراعات الدولية، وَيُسْهمُ بشكل كبير فى تحقيق السلام ويعمل على تَسْريع وَتِيرة التنمية.، لافتا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة يأتى لِيُسْهم بشكل كبير فى تعزيز رؤية مصر 2030 على المستوى الإقليمى والدولى.

وأكد مدبولى، فى كلمته، أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر فى مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية فى العديد من المدن، عبر انشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعى، ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.

كما لفت إلى أن الدولة استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، وارتأت الدولةُ تنظيم فعاليات الأسبوع بشكل جديد، يُحقق المشاركة عن بُعد للخبراء الدوليين، والحضور الفعلى للفنيين الموجودين داخل البلاد.

أضاف، أن اختيار محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائى فى العالم فى عام 2020، جاء تتويجاً لجهد الدولة فى تبنى العديد من مشروعات إعادة الاستخدام، والتى تساهم فى سد العجز المائى الذى تُعانى منه البلاد، مؤكدا أن المناطق التى تُعانى من ندرة المياه، تتصاعد بها المنافسة على المياه على كافة المستويات من المجتمعات والقطاعات والبلدان، فيُعْتبر التحدى الأعظم للدول هو الموازنة بين الاحتياجات المائية والموارد المحدودة، إلى جانب التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المحدودة على المستويين المحلى والإقليمى، كما أن الإخفاق فى معالجة تلك التحديات سيؤثر بشكل مباشر على السلام والأمن الدولى.

تابع: "التعاونَ هو الطريقُ الأكثرُ أمانًا وَسِلمًا على جميع المستويات، فهناك حاجة ماسة إلى إيجاد مِنَصة للتعاون وتبادل الآراء، والمشاركة فى مناقشات موضوعية للشروع فى حلول عادلة ومستدامة، فالعالم اليوم يواجه تحديات تتعلق بالمورد الأكثر نُدرة والأكثر أهمية على الإطلاق، وتحديات باتت تُهَدد دُولَ العالم الأكثر جفافاً، وأصبحت تُثْقِلُ كَاهِلَ الحكومات، خاصة فى ظل تأثير التغيرات المناخية والزيادة السكانية، وعند الحديث عن المياه، فإننا بالقطع نتحدث عن القطاعات التى تتأثر بها، مثل الغذاء، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة، والتنمية الحضرية، وكافة الأنشطة الاقتصادية".

وعن تحقيق الأمن المائى، أكد رئيس الوزراء أنه من الضرورى استخدام الحكومات لكل المستويات والأدوات التى تساعد على تحقيق ذلك، مثل التخطيط المكانى، والتخطيط الحضرى، والتقييم البيئى الاستراتيجى، والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، آخذين فى الاعتبار احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية، وكذلك الحفاظ على الموارد المائية للأجيال المقبلة، مشيرا إلى حرص مِصر الدائم على تعزيز التعاون مع كل الدول على المستويين الاقليمى والدولى فى كل المناحى، مع إعطاء أولوية خاصة للتعاون مع دول حوض النيل وافريقيا والمنطقة العربية.

وأوضح، أن مصر حَرَصَت خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقى وبالمشاركة مع الأشقاء، على ترسيخ مبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكــل الإفريقيـة"، حتى يتسنى اعتماد مُقَاربة شاملة، تستهدف إرساء دعائم التنمية، من خلال رؤية قارية، تستند إلى مُقَومات التاريخ المشترك وَوِحدة المصير، وَإِعلاءِ مصالح الشعوب، مضيفا أن ذلك يشمل تعزيز التعاون فى إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود، وأهمية تعزيز التعاون بين كل الدول ذات الموارد المائية المشتركة، بما يعود بالنفع على الجميع، وفى الوقت نفسه لا يسبب أضراراً لأى من هذه الدول، وذلك فى إطار احترام مبادئ القانون الدولى المنظمِ لهذا الأمر.