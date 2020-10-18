عاجل .. انطلاق جلسة الشيوخ بالسلام الجمهورى

وبدأت فعاليات الجلسة السلام الجمهورى، ومن المقرر أن تشهد تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وحلف اليمين. وتشهد الجلسة أيضا انتخاب هيئة مكتب المجلس الرئيس والوكيلين، وتشكيل لجنة لصياغة اللائحة الداخلية للمجلس.

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