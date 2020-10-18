إنفوجراف : برعاية السيسى .. مصر تفتتح أسبوع القاهرة الثالث للمياه

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وقال وزير الرى، فى كلمته خلال افتتاح فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه" إن شعار الأسبوع يعكس هذه التحديات، وأن مصر من أكثر دول العالم جفافا، وهناك تحد كبير فى التوازن بين الاحتياجات والموارد المتاحة التى تأتى أكبر من 97٪ من خارج الحدود، وعدم القدرة على الاعتماد على المياه الجوفية، نظرا لكونها موردا يتعرض للنضوب.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الوعى المائى وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذى جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار الخبراء والمعنيين بالمياه، محليا وإقليميا ودوليا.
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