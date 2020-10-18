تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، سير العملية التعليمية في محافظة القاهرة، حيث بدأت الجولة بزيارة مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات بمنطقة التجمع الخامس، جاء ذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2020.
وحرص الدكتور طارق شوقي، على تفقد فصول المدرسة والتحدث مع الطلاب حول نظام التعليم الجديد 2.0، موجهًا العديد من النصائح للطلاب بضرورة إتباع الإرشادات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأثني الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أداء السادة المعلمين وحرصهم في الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب خلال العام الدراسى وتوجيهم باستمرار بتوعية الطلاب.
واستمع الوزير، خلال الجولة، إلى شرح عدد من السادة المعلمين أثناء الحصص الدراسية، وطريقة تفاعلهم مع الطلاب خاصة من يدرسُون نظام التعليم الجديد.
وحرص الوزير على التفاعل مع الطلاب أثناء الجولة، والحديث بودية معهم عن المناهج التي يتم تدريسها لهم في نظام التعليم الجديد الذين أبدوا إعجابهم به.
وشارك في الجولة محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات المديرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يتفقد سير العملية التعليمية في محافظة القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.