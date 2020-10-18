أبو شقة وسميرة عبدالعزيز يؤديان اليمين الدستورية بجلسة مجلس الشيوخ

أدت الفنانة سميرة عبدالعزيز، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ. برئاسة الفريق جلال هريدى بصفته أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة كل من نهى الشريف ومحمود ترك (أصغر الأعضاء سنا). ومن المتوقع، أن تُعقد الجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنا (رئيس السن)، ويعاونه نائبان يمثلان أصغر الأعضاء سنا، ويٌشرع في بداية الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن انتخابات الشيوخ لاسيما إعلان النتيجة، وكذا تلاوة قرار الرئيس بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ (100) عضواً. يعقب ذلك مرحلة مهمة في حياة عضو مجلس الشيوخ، حيث أداء اليمين الدستورية والتي يبدأ معها ممارستها لمهامه النيابية وفقا لما حدده الدستور والقانون، على أن تستهل بتلاوة أكبر الأعضاء سنا يعقبه العضوان المعاونين له ثم باقي الأعضاء عضواً عضواً في جلسة واحدة أو أكثر. ويجب على عضو مجلس الشيوخ تلاوة القسم حسب صيغته الدستورية دون زيادة أو نقصان في أي من كلماته، حتى يتمكن عضو مجلس الشيوخ من ممارسة مهامه، ونصه : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

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