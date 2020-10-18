مدير الحجر الزراعى لـ دوت الخليج : التصدير ينعش القطاع ويزيد المساحة الخضراء

قال الدكتور أحمد كمال العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر بوزارة الزراعة، اليوم الأحد، إن هناك دولا أغلقت حدودها وموانيها بالكامل فلم تتلق من السوق المصرى الكميات المعتاد استقبالها، وفى المقابل هناك دول تستورد من مصر فواكه، وكانت هذه الدول تفتح حدودها لاستقبال الكميات المصدرة بشكل طبيعى فكان هناك زيادة فى هذه المحاصيل.





وفى تصريحات لـ"دوت الخليج"، اليوم الاحد، أكد العطار، أن المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج كميات فائضة عن الاحتياج المحلى من هذه المحاصيل، وأن مصر لديها قدرة على زيادة الكميات المصدرة من هذه المحاصيل دون تأثير على السوق المحلى، وأن التصدير ينعش القطاع ويمنح المزارعين فرصة لتحقيق مكاسب أكبر ما يدفع إلى الاستمرار فى زراعة المحاصيل، التى تشهد طلبا مرتفع داخليا وخارجيا، ويسعى المزارع إلى زيادة المساحة المزروعة منه لتحقيق عوائد أكبر.

وأشار إلى أنه رغم التوقعات السلبية للموجة الأولى من فيروس كورونا على مستوى العالم، إلا أن الحاصلات الزراعية المصرية كان لها شان مختلف مع هذه الأزمة، فإجمالى الكميات المصدرة منذ يناير الماضى وحتى أول أكتوبر الجارى جيدة جدا مقارنة بالعام الماضى، ورغم فرض أزمة كورونا إغلاق المطارات وخطوط النقل الرئيسية على مستوى العالم إلا أن هناك أصناف مصرية حققت زيادة فى الكميات المصدرة عن العام الماضى.

جدير بالذكر أن نقص الكميات التى تم تصديرها لم تؤثر فى أرباح المزارعين والمصدرين، فقد ارتفع الطلب على البرتقال المصرى من أسعاره هذا العام، لارتباطه بزيادة المناعة فى مواجهة الجائحة، وهو ما حقق عوائد جيدة جدا رغم نقص الكميات التى تم تصديرها مقارنة بالعام الماضى.

وتتمتع الموالح المصرية بسمعة عالية جدا فى الأسواق الأوربية والخليجية، ما يجعلها تتصدر قائمة التصدير سنويا، يليها تصدير البطاطس ثم البصل وفى الفواكه الفراولة والعنب والرمان، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن هناك حاصلات زراعية شهدت زيادة فى كميات التى تم تصديرها منذ يناير الماضى رغم تأثيرات أزمة كورونا، منها الثوم والمانجو الفاصوليا والعنب، والبطاطس 688 ألف طن 2019 مقارنة بـ677 ألف طن 2020، البصل 463 الف طن 2019 مقارنة بـ333 ألف طن 2020، الرمان حقق 50 ألف طن 2019 مقابل 48 ألف طن 2020.

وحقق العنب زيادة من 112 الف طن فى 2019 إلى 138 الف طن 2020، وارتفعت صادرات الثوم من 28 ألف طن فى 2019 لـ34 ألف طن 2020، والمانجو حققت فى 2019 18 ألف طن وزادت فى 2020 إلى 29 الف طن، الفاصوليا فى 2019 حققت 12 ألف طن وارتفع إلى 16 ألف طن فى 2020.