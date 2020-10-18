يعقد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، مؤتمرا صحفيا، الاثنين، فى محافظة أسوان، لمرشح حزب أبناء مصر عماد أبو شنب، فى إطار استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية.





وقال بركات فى بيان له اليوم، إنه سيتوجه إلى مدينة أسوان لدعم الحملة الدعائية للمعركة الإنتخابية التى سيقودها مرشح الحزب فى أسوان. وأكد مدحت بركات، أنه جرى الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالحملة الانتخابية للقائمة الحزب فى شرق الدلتا، مشيراً إلى ان الزيارة تأتى ضمن عدد من الزيارات السريعة لمحافظات مرشحى أبناء مصر للوقوف على آخر الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات مجلس النواب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدحت بركات يدعم مرشح أبناء مصر فى أسوان الاثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.