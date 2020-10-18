أمين عام الشيوخ : انتهاء اللائحة الداخلية للمجلس خلال 40 يوما

وأكد فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن اللائحة الداخلية هى التى ستحدد إمكانية صدورها فى شكل مشروع قانون من خلال مجلس النواب.
وأشار المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا كاملا بين المجلسين استعدادا للجلسة الافتتاحية التى تنعقد اليوم.
وبدأت فعاليات جلسة اليوم بتلاوة قرار رئيس الجمهورية، ثم البدء فى أداء اليمين الدستورية، ومن المقرر أن يتم انتخاب هيئة مكتب المجلس اليوم.
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