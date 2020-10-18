صور .. وزير التعليم يوجه طلاب المدارس بضرورة اتباع الإرشادات الصحية

جاء ذلك خلال جولة الدكتور طارق شوقى، اليوم الأحد، لمتابعة سير العملية التعليمية فى محافظة القاهرة، حيث بدأت جولته بزيارة مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات بمنطقة التجمع الخامس، تزامنًا مع بداية العام الدراسى الجديد 2020 - 2021.

وحرص الوزير، على تفقد فصول المدرسة والتحدث مع الطلاب حول نظام التعليم الجديد 2.0، موجهًا العديد من النصائح للطلاب بضرورة اتباع الإرشادات الصحية.

وأشاد وزير التربية والتعليم، بأداء المعلمين وحرصهم فى الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب خلال العام الدراسى وتوجيهم باستمرار بتوعية الطلاب.

واستمع الوزير، خلال الجولة، إلى شرح عدد من المعلمين أثناء الحصص الدراسية، وطريقة تفاعلهم مع الطلاب خاصة من يدرسُون نظام التعليم الجديد، وحرص على التفاعل مع الطلاب أثناء الجولة، والحديث بودية معهم عن المناهج التى يتم تدريسها لهم فى نظام التعليم الجديد الذين أبدوا إعجابهم به.

وشارك فى الجولة محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات المديرية.