فى أول جلسة.. نواب الإصلاح والتنمية يتقدمون بمشروع لائحة الشيوخ

ووفق بيان رسمى، اليوم الأحد، جاء مشروع اللائحة الداخلية التى قدمها النواب المهندس عبدالخالق عياد والدكتورة سلوى الحداد وسامح السادات، فى 13 بابا تضمن الباب الأول أحكاما عامة، ونظم الباب الثانى أجهزة المجلس الرئيسية، ورئيس المجلس ومكتب المجلس وللجنة العامة ولجنة القيم واللجان النوعية والخاصة والمشتركة، وجاء البابان الثالث والرابع كى ينظما الدراسات والاقتراحات سواء الإقتراحات بتعديل الدستور أو مشروعات القوانين والخطة والمعاهدات وما يحيله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشيوخ من موضوعات.
وتعرض الباب الخامس لنظر البيانات التى تلقى أمام المجلس سواء من رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة أو غيرهم، ولباب السادس جاء منظما لما يطرحه السادة النواب من طلبات المناقشة العامة، والاقتراحات برغبة، وتناول الباب السابع العلاقة بين غرفتى البرلمان مجلسى النواب والشيوخ.
كما تناول الباب السابع جلسات المجلس وقراراته، والباب الثامن تعرض لمشروع اللائحة وجلسات المجلس وقراراته وكل ما يتعلق بالجلسات الافتتاحية والخاصة والسرية، فضلاً عن تنظيم الكلام فى الجلسة وإتخاذ القرارت والتصديق على مضابط الجلسات.
واستعرض الباب التاسع الانتخابات التى يجريها المجلس، كما يتناول الباب العاشر شؤون العضوية من واجبات الأعضاء وحصاناتهم والجزاءات التى توقع على المخالفين منهم وإجراءات الإستقالة وإسقاط العضوية وغيرها من الاحكام ذات الصلة، كما يتناول الباب الحادى عشر انتهاء العضوية، والباب الثانى عشر شؤون المجلس، والباب الثالث عشر العلاقات البرلمانية الدولية، والباب الرابع عشر أحكام متنوعة وختامية.
وأكد النواب المتقدمون بمشروع القانون، أن اللائحة تضمنت 236 مادة وضعت من خلال أساتذة متخصصون وخبراء بالحزب بما يتناسب مع طبيعة عمل وإختصاصات مجلس الشيوخ 2020، وهى بمثابة هدية من نواب الحزب إلى مجلس الشيوخ والناخببن، وإسهاما منهم فى إعداد لائحة متوازنة للمجلس تمكنه من أداء عمله بدقة وسهولة.
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