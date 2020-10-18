جلال هريدى والشريف وترك يؤدون اليمين الدستورية ويديرون جلسة الشيوخ الأولى

تلا اللواء جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر.





وأدى هريدى والنائبان نهى الشريف، ومحمود ترك، اللذان يعاونان رئيس الجلسة باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا، اليمين الدستورية فى مجلس الشيوخ. وينص اليمين الدستورية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم انتخاب هيئة مكتب المجلس، الرئيس والوكيلين.

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