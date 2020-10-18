وصول أولى رحلات شركة إيزي جيت (Easy Jet) إلى مطار شرم الشيخ...

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم أولي الرحلات القادمة من المملكة المتحدة ( لندن جاتويك) وهي رحلة تابعة لشركة Easy jet،، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيًا حتي نهاية شهر أكتوبر مع توقع بزيادة الرحلات خلال شهر نوفمبر.

كما تعد هذه الرحلة هي الأولى لشركة ايزى جت التي تصل إلى مدينة شرم الشيخ. بعد أن استأنفت الشركة جدول رحلاتها إلى مطار الغردقة الدولي في شهر سبتمبر الماضى وذلك بعد إستئناف الرحلات والتى توقفت منذ جائحة كورونا المستجد.

هذا وقد تم الإحتفال بإستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والإستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية،، حيث قام فريق العلاقات العامة بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وكذا إنهاء إجراءت الحجر الصحي و تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية علي جميع الركاب مع الإلتزام بالتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.