محافظ الدقهلية يشارك الطلاب طابور الصباح و تحية العلم ويطمئن علي انتظام...

المحافظ يكافئ مديرة مدرسة شجرة الدر الاعداديه بنات بالمنصورة بمبلغ 5000 جنيه ومعلمة التربية الرياضيه بالمدرسة بمبلغ 2000 جنيه لجهودهم المتميزة.

فى صباح اليوم ومع بداية العام الدراسي الجديد حرص الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على حضور طابور الصباح وسط الطلاب بمدرسة شجرة الدر الاعداديه بنات بالمنصورة والتابعة لادارة غرب المنصورة التعليمية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وبداية الدراسة ومشاركه الطلاب تحية العلم مع بداية العام الدراسى الجديد وقرر محافظ الدقهلية منح السيدة، مني العدوي مديرة مدرسة شجرة الدر الاعدادية بنات بالمنصورة مكافأة ماليه قدرها 5000 جنيه، والسيدة مني منير مدرسة التربية الرياضية بمبلغ 2000 جنيه لجهودهما المتميزة في العمل، موجها الشكر لجميع القائمين علي العمل بالمدرسة ،حيث اشاد المحافظ بنظافة المدرسة والمستوي الراقي المتميز الذي بدا عليه طابور الصباح..

ووجه محافظ الدقهلية التهنئة للطلاب والمعلمين مع بدايه العام الدراسي متمنيا لهم التوفيق مع تحفيزهم على النجاح والتفوق ومشيرا ان هناك دائما تكريم للمتميزين منهم ،كما حرص المحافظ علي تشجيع المعلمين على اداء رسالتهم التعليمية السامية التى تقوم عليها كافة جهود التنمية والتقدم من أجل بناء الوطن وتقدمه وازدهاره .

وأكد محافظ الدقهلية حرص الدولة على تهيئة المناخ الملائم للطلاب مشيراً انه تم اتخاذ اجراءات متنوعه حرصا علي السير المنتظم للعملية التعليمية علي مدار العام الدراسي دون ايه معوقات مشيرا الي انه تم تقليل الكثافة الطلابية بالفصول عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراس .

كما زار محافظ الدقهلية مدرسة خالد الطوخي الابتدائية بالمنصورة حيث تفقد فصول رياض الاطفال ، والفصول الدراسية بها للاطمئنان علي سير العملية التعليميه وانتظامها، ومتابعه تنفيذ الاجراءات الاحترازية حرصا علي سلامه وصحه الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدارس..

ووجه المحافظ للسيد ،علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والذي رافقه خلال الجوله لضرورة الحرص التام من قبل المديرية وتأكيدها ومتابعتها المستمرة لمديرى المدارس والمشرفين لمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس و توفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد والتوعيه المستمرة للطلاب داخل المدارس في هذا الشان حرصا علي سلامتهم ،كما وجه المحافظ لرؤساء الاحياء والمراكز بمنع تواجد الباعة الجائلين والاشغالات بمحيط المدارس ورفع اى مخلفات اولاً بأول .

وخلال جولاته التفقدية للمدارس حرص المحافظ على طمأنة الأهالى باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامه الطلاب مشيراً بانه على الطالب فى حال الشعور بأى اعراض مرضية ان يتغيب عن المدرسة وولى امره يقوم بابلاغ المدرسة لاتباع الاجراءات الوقائية والصحية التى تضمن سلامه الجميع .

واكد محافظ الدقهلية ان الادارات التعليمية بالمحافظة بدأت اليوم فى تسليم اجهزة التابلت لطلاب الصف الاول الثانوى العام وفقا لمنظومة التعليمية المطورة التى اقرتها وزارة التربية والتعليم.