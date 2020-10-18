السجن 7 سنوات للكاتب الكويتي فؤاد الهاشم بتهمة الإساءة لقطر

قضت محكمة الجنايات في الكويت،اليوم الأحد؛ بحبس الكاتب فؤاد الهاشم 7 سنوات نافذة، في قضية الإساءة لدولة قطر.
وقالت وسائل إعلام محلية؛ إن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، قضى بسجن الهاشم ”7 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهمة الإساءة الى قطر والجيش القطري“.
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