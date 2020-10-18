عمرو نبيل ومحمود عبدالجليل أصغر الأعضاء يعاونان هريدي بجلسة الشيوخ الافتتاحية

ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، جلال هريدي، بمعاونة كل من عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، ومحمود سمير عبد الجليل بصفتهما أصغر الأعضاء سنا، وتشهد الجلسة المنعقدة حالياً، أداء أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 300 برلمانيا، اليمين الدستورية والتي تشترط أن يؤديها العضو قبل أن يباشر مهام منصبه، ونصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالآتى " يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.