حبس تشكيل عصابي يتزعمه ضابط شرطة لسرقة 370 ألف جنيه

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أنه وراء واقعة سرقة سيارة نقل اموال بعد تعرضها لعملية سطو مسلح.
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على ضابط شرطة، بقسم شرطة أول مدينة نصر، لاتهامه بتكوين تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بتعرض سيارة نقل أموال للسطو المسلح وسرقة 370 ألف جنيه بعدما اعترضها مسلحين واستولوا على الأموال وفروا هاربين.
ومن خلال التحريات والتحقيقات تبين أن وراء الواقعة ضابط يعمل بقسم شرطة أول مدينة نصر، وأكدت التحريات والتحقيقات أنه كون تشكيلا عصابيا من المسجلين خطر لسرقة المواطنين بالإكراه فتم القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معه.
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