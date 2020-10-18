مايا مرسي: نهاد أبو القمصان تستحق التكريم الإسباني لجهودها في مجال حقوق المرأة

هنّأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، نهاد أبو القمصان لتقليدها وسام الاستحقاق المدني فئه ""crus de oficial " من مملكة اسبانيا وذلك نظرًا لاستحقاقها وللجهود التى تقوم بها في مجال تسليط الضوء والدفاع عن حقوق الانسان والمرأة والفتاة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي التهنئة الى نهاد ابو القمصان لحصولها على هذا الوسام رفيع المستوى من مملكة اسبانيا، معربه عن بالغ سعادتها وفخرها بـ" نهاد ابو القمصان"، مشيدة بجهودها المتميزة في مجال دعم المرأة المصرية ومساندتها للحصول على حقوقها من خلال عملها كمحامية وناشطة ومقدمة برامج، مشيرة إلى ان السيدة نهاد تستحق هذا التكريم عن جدارة لمشوارها الطويل في هذا المجال ، متمنية لها التوفيق واستمرار مسيرتها الناجحة.

كانت الدكتورة مايا مرسي قد شاركت مساء أمس في الحفل الذي أقيم علي شرف نهاد أبو القمصان لتقليدها وسام الاستحقاق المدني حيث قامت أرانتشا غونثاليث لايا وزيره الخارجية والإتحاد الأوربي والتعاون بأسبانيا وأمين السر الخاص بالأوسمة بمملكة اسبانيا بتقليد نهاد ابو القمصان وسام الاستحقاق بإسم ملك أسبانيا فيليبي السادس الرئيس الاعلى المسئول عن منح وسام الاستحقاق المدنى.