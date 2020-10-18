القوى العاملة تتابع أحوال المصريين بإيطاليا وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو بإيطاليا، بزيارة أكبر أسواق ميلانو، كثيف العمالة المصرية للاطمئنان على أبنائنا وفتح قنوات تواصل معهم ، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشارت فيه إلى أنه التقى فى إطار زياراته الميدانية مع العمالة المصرية التى تعمل فى مجال بيع الفاكهة ، وتم التواصل معهم ، ومراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية تداعيات فيروس كورونا بالسوق، وإرشاد العمالة بالالتزام باتباع التعليمات فى ذلك الشأن.

كما تم التأكد من وضعهم القانوني ، ووجود عقد عمل للعمال المصريين، ووجودهم تحت مظلة التأمينات ، والوقوف على المشاكل التى تواجههم ، فضلا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وأكدوا أنهم سعداء لعودة حركة البيع الشراء في السوق، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى فى خدمتكم دائما .

وتم تزويدهم بتليفونات مكتب التمثيل العمالي ، والتليفون الشخصي للملحق العمالي ليتواصلوا معي في أي وقت لأقدم لهم النصائح والإرشادات.