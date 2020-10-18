صور .. محافظ الإسكندرية يتابع أعمال التطوير بمنطقة السيوف

يأتى ذلك فى إطار الجولات المفاجئة المستمرة التى يقوم بها المحافظ على مستوى الإسكندرية لمتابعة معدلات التطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق. وشدد المحافظ على المسئولين بالالتزام بالمخطط الزمنى للانتهاء من أعمال الرصف والصرف الصحى، مؤكدا مراعاة دقة التنفيذ وسرعته، لكى يتم فتح الطريق أمام المارة للتسهيل على المواطنين. ووجه المحافظ، العاملين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أعمالهم للحفاظ على سلامتهم.

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