الصحة : إطلاق 63 قافلة طبية ضمن حياة كريمة حتى نهاية أكتوبر

تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من : نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف مجاهد، أنه تم إطلاق 3 قوافل طبية أمس، بمناطق وادى الطرفة مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، والعزيزية مركز سمنود محافظة الغربية، والحارة مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، كما تم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى تستمر يومى 17 و18 أكتوبر فى مناطق منشأة سكران محافظة الفيوم، وأبوريا مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والمشايخ مركز دار السلام محافظة سوهاج، وأبورماد - ادلديت مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، وأكياد دجوى مركز طوخ محافظة القليوبية، إضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين فى منطقة النزل مركز إدفو شرق محافظة أسوان، ومركز طبى المحروسة مركز السلام ثان، بمحافظة القاهرة، وذلك يومى 18 و19 من الشهر الجارى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومى 19 و20 أكتوبر الجارى بمناطق برانيس وحماطة - أبوغصون ووادى الجمال مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وبئر 5 مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والضهرية مركز إيتاى محافظة البحيرة، وهلا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وحماضة ببنى مزار محافظة المنيا، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومى 20 و21 أكتوبر بمناطق دير ريفا محافظة أسيوط، وأسيوط مركز العريش بشمال سيناء، واديى السباعية - وادى سعال مركز كاترين محافظة جنوب سيناء.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية يومى 21 و22 من الشهر الجارى فى مناطق الخير والنماء مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، ومرسى علم محافظة البحر الأحمر، وغرب سهيل محافظة أسوان، وأم الجوابى مركز برانى محافظة مطروح، والعلالمة بمحافظة بنى سويف، والصالحية مركز أبوحمص محافظة البحيرة، والسماينة بنجع حمادى محافظة قنا، والقلعة مركز شرق محافظة الإسكندرية، وشط جريبة بمحافظة دمياط، والكوم الأصفر مركز طهطا محافظة سوهاج، والأسمرات 1 بالمقطم محافظة القاهرة، وشما مركز أشمون محافظة المنوفية، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية أخرى فى منطقة عرب درويش مركز فاقوس محافظة الشرقية، يومى 22 و23 من الشهر الجارى، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومى 23 و24 أكتوبر بمناطق الكريمات بأطفيح محافظة الجيزة، والكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، و39 الدرافيل مركز بلقاس محافظة الدقهلية.

وأضافت الصادق، أنه سيتم إطلاق7 قوافل طبية، يومى 24 و25 أكتوبر الجارى في مناطق الشخايرة، والعبابدة، مركز أرمنت محافظة الأقصر، وتصفا مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ودنديل مركز ناصر محافظة بنى سويف، وسيدنا الخضر مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، والصالحات مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، والذراع البحر ك26 مركز العجمى محافظة الإسكندرية، والعوامية مركز ساقلتة محافظة سوهاج، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومى 25 و26 أكتوبر فى مناطق أم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، والصعايدة بحرى مركز إدفو غرب محافظة أسوان، واللواء صبيح مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، ومركز شباب أول بالسلام أول محافظة القاهرة.

كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى يومى 26 و27 أكتوبر فى مناطق المثانى مركز النجيلة محافظة مطروح، ومنشأة شومان مركز جمصة محافظة الدقهلية، والإقدام 5 مركز العدوة محافظة المنيا، وأبومسعود مركز الدلنجات محافظة البحيرة.

كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية في مناطق الزعفرانة - عرب عايش مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، والعوامر مركز أبنوب محافظة أسيوط، والبعالوة الصغرى مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، وذلك فى يومى 27 و28 من شهر أكتوبر.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية أخرى يومى 28 و29 من شهر أكتوبر الجارى فى مناطق مركز شباب عيون موسى حى الجناين محافظة السويس، والدفشية مركز جهينة محافظة سوهاج، والأسمرات1 بالمقطم محافظة القاهرة، وكفر الشبع مركز الشهداء محافظة المنوفية، وبرقوقة مركز دمنهور محافظة البحيرة، وأبوغليلة مركز برانى محافظة مطروح، وأبوعدوى مركز كفر سعد محافظة دمياط، والتوفيقية مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وأخيراً سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 30 و31 من الشهر الجارى فى منطقتي طوخ مركز مزيد السنطة محافظة الغربية، ومزغونة بالبدرشين محافظة الجيزة.