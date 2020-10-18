بدء الصمت الانتخابي للمرشحين في المرحلة الأولى من مجلس النواب

انطلقت منذ قليل فترة الصمت الانتخابى للمرشحين بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والذى يحظر خلاله ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية تمهيدا لانطلاق مارثون تصويت المصريين بالخارج يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات التقارير النهائية من لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الأولى، وكذا تقارير مراقبة حجم التبرعات التى تلقها كل مرشح وأوجه انفاقها وكذا ميزانية الدعاية التى أنفقها لتقوم الهيئة بمراجعتها واتخاذ ما يلزم بها.

وبانطلاق فترة الصمت الانتخابى فأنه يحظر خلاله ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وترك الناخبين لفرصة اختيار من يمثلهم بعد أن قام المرشحين خلال الفترة الماضية التى حددتها الهيئة الوطنية من 5 وحتى 18 أكتوبر لممارسة الدعاية وعرض برامجهم الانتخابية.

ووفقا للجدول الزمنى للانتخابات فأنه من المقرر أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية يوم 19 أكتوبر والتى تستمر حتى يوم 1 نوفمبر الذى يبدأ فيه الصمت الانتخابى لتلك المرحلة.

وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت محظورات الدعاية الانتخابية والتى من أبرزها حظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل موعدها، ومنع بتنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعى لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.