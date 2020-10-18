وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدان مشروعات الطرق الجديدة والصرف الصحي

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مشروع إنشاء ورصف طرق مدينة الشمس التي تضم ٨٧ عمارة سكنية جديدة ومدينة طيبة والصرف الصحي.

واستمع اللواء محمود شعراوي ومحافظ الأقصر إلي شرح تفصيلي من حول تفاصيل الطرق الجديدة والتي تضم طريق مدينة الشمس بطول ١.٥ كيلو متر وعرض ٤٠ مترا والذي سيصل لمدينة طيبة وطريق من مدينة طيبة للطريق الصحراوي بطول ١.٢ كيلو متر بعرض ٦ أمتار وطريق من مدينة الشمس الي محطة الصرف الصحي بطول ١.٥ كيلو وعرض ٨ أمتار والتي من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.

وعقب ذلك تفقد اللواء محمود شعراوي ومحافظ الأقصر، مشروع الصرف الصحي المتكامل لقريتي المدامود والعشي.

واستمع الوزير والمحافظ ، إلى شرح مفصل من قيادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الجهة المنفذة للمشروع ، حيث أكدوا أن المحطة ستعمل بطاقة 22 ألف متر مكعب في اليوم ، ومن المقرر أن تعمل بطاقة تصل إلى 33 ألف متر مكعب في اليوم مستقبلًا.

وأشاروا إلي المحطة تبلغ تكلفتها ٣٠٠ مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من عملية التنفيذ قبل نهاية العام الجاري ويتضمن الموقع مشروع صرف صحي متكامل لمركز ومدينة الزينية والذي يتضمن 7 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة المعالجة وخط السيب النهائي على مصرف الحبيل الرئيسي، ويخدم المشروع مدينة الزينية قبلي و5 قرى بها وتشمل قرى العشي والزينية بحرى، والمدامود بحرى، والمدامود قبلى، والصعايدة.

ومن المقرر أن يتم بعد الانتهاء من هذا المشروع المتكامل توفير خدمة الصرف الصحي لكل مدن المحافظة بنسبة ١٠٠٪؜ والقري سيتم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بها بـ١٤٪؜ جديدة .

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر أعمال تطوير الكورنيش وساحة سيدي أبوالحجاج ونقل معدية الأهالي والتي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة حوالي ١٨٥ مليون جنيه وكذا تطوير السوق السياحي، حيث تم تركيب برجولات خشبية بطول الكورنيش واعمال تشجير وانارة ولاند سكيب ورصف .

وخلال الجولة أشاد اللواء محمود شعراوي ، بالجهود التي يقوم بها محافظ الأقصر وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والانتهاء من كافة المشروعات الخدمية الجارية علي أرض المحافظة بمختلف القطاعات التي تمس حياة مواطني المحافظة والمترددين عليها.

وقال المستشار مصطفي ألهم إن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات الجارية خاصة الطرق والخدمات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي ، بالاضافة لمشروعات مبادرة السيد رئيس الجمهورية " حياة كريمة " خاصة بعد اطلاق وزير التنمية المحلية للمرحلة الثانية منها بالأقصر للتخفيف علي المواطنين من ابناء المحافظة في كافة القري .

كما شدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة الالتزام المستمر من كافة العاملين بالمشروعات الجارية علي أرض المحافظة بقواعد الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حفاظًا علي سلامة وصحة جميع العاملين بالمواقع الانشائية.

كما وجه الوزير بأهمية الإسراع في تنفيد مشروعات الطرق الجارية التي تربط مدينة الشمس والتي تضم ٨٧ عمارة سكنية جديدة بمدينة طيبة والطريق الصحراوي والأقصر والتي ستساعد في جذب المواطنين الي مدينة الشمس مع الاستفادة من الخدمات الموجودة المتوافرة بمدنية طيبة .