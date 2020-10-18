وزيرة الصحة: إطلاق 63 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 63 قافلة طبية مجانية بدءًا من أمس السبت وحتى آخر شهر أكتوبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية) بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إطلاق 3 قوافل طبية أمس بمناطق وادي الطرفة مركز كاترين في جنوب سيناء، والعزيزية مركز سمنود محافظة الغربية، والحارة مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، كما تم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى تستمر يومي 17 و18 أكتوبر في مناطق منشأة سكران محافظة الفيوم، وأبوريا مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والمشايخ مركز دار السلام محافظة سوهاج، وأبورماد - ادلديت مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، وأكياد دجوي مركز طوخ محافظة القليوبية، إضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أُخريين في منطقة النزل مركز إدفو شرق محافظة أسوان، ومركز طبي المحروسة مركز السلام ثاني محافظة القاهرة، وذلك يومي 18 و19 من الشهر الجاري.

من جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 19 و20 أكتوبر الجاري بمناطق برانيس وحماطة - أبوغصون ووادي الجمال مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وبئر 5 مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والضهرية مركز إيتاي محافظة البحيرة، وهلا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وحماضة ببني مزار محافظة المنيا، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 20 و21 أكتوبر بمناطق دير ريفا محافظة أسيوط، وأسيوط مركز العريش بشمال سيناء، وادي السباعية - وادي سعال مركز كاترين محافظة جنوب سيناء.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية يومي 21 و22 من الشهر الجاري في مناطق الخير والنماء مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، ومرسى علم محافظة البحر الأحمر، وغرب سهيل محافظة أسوان، وأم الجوابي مركز براني محافظة مطروح، والعلالمة بمحافظة بني سويف، والصالحية مركز أبوحمص محافظة البحيرة، والسماينة بنجع حمادي محافظة قنا، والقلعة مركز شرق محافظة الإسكندرية، وشط جريبة بمحافظة دمياط، والكوم الأصفر مركز طهطا محافظة سوهاج، والأسمرات 1 بالمقطم محافظة القاهرة، وشما مركز أشمون محافظة المنوفية، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية أخرى في منطقة عرب درويش مركز فاقوس محافظة الشرقية، يومي 22 و23 من الشهر الجاري، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 23 و24 أكتوبر بمناطق الكريمات بأطفيح محافظة الجيزة، والكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، و39 الدرافيل مركز بلقاس محافظة الدقهلية.

وأضافت "الصادق" أنه سيتم إطلاق7 قوافل طبية في يومي 24 و25 أكتوبر الجاري في مناطق الشخايرة والعبابدة مركز أرمنت محافظة الأقصر، وتصفا مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ودنديل مركز ناصر محافظة بني سويف، وسيدنا الخضر مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، والصالحات مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والذراع البحر ك26 مركز العجمي محافظة الإسكندرية، والعوامية مركز ساقلتة محافظة سوهاج، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 25 و26 أكتوبر في مناطق أم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، والصعايدة بحري مركز إدفو غرب محافظة أسوان، واللواء صبيح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، ومركز شباب أول بالسلام أول محافظة القاهرة.

كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى يومي 26 و27 أكتوبر في مناطق المثاني مركز النجيلة محافظة مطروح، ومنشأة شومان مركز جمصة محافظة الدقهلية، والإقدام 5 مركز العدوة محافظة المنيا، وأبومسعود مركز الدلنجات محافظة البحيرة، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية في مناطق الزعفرانة - عرب عايش مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، والعوامر مركز أبنوب محافظة أسيوط، والبعالوة الصغرى مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، وذلك في يومي 27 و28 من شهر أكتوبر.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية أخرى يومي 28 و29 من شهر أكتوبر الجاري في مناطق مركز شباب عيون موسي حي الجناين محافظة السويس، والدفشية مركز جهينة محافظة سوهاج، والأسمرات1 بالمقطم محافظة القاهرة، وكفر الشبع مركز الشهداء محافظة المنوفية، وبرقوقة مركز دمنهور محافظة البحيرة، وأبوغليلة مركز براني محافظة مطروح، وأبوعدوى مركز كفر سعد محافظة دمياط، والتوفيقية مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وأخيرًا سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 30 و31 من الشهر الجاري في منطقتي طوخ مركز مزيد السنطة محافظة الغربية، ومزغونة بالبدرشين محافظة الجيزة.