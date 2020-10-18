وزير الكهرباء يفتتح المشروع القومي للبنية التحتية للعدادات الذكية

افتتح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، المشروع القومي للبنية التحتية للعدادات الذكية.

بدأ الافتتاح بعرض توضيحي للمشروع قدمته شركة جيزة سيستمز بمقر الوزارة، تلاها زيارة تفقدية قام بها الوزير إلى الموقع الرئيسي للمشروع: مركز البيانات الرئيسي بمدينة نصر. وقامت جيزة سيستمز بعمل عرض توضيحي حي لمدة ساعة لنظام العدادات الذكية المركزي.

وكان من بين الحضور المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور خالد الدستاوي نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والعضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع. ومن شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية حضر كل من م. هاني ضاحي، الرئيس التنفيذي للشركة وم. إيهاب سعد رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعرب الدكتور محمد شاكر خلال زيارته عن فخره البالغ بهذا الإنجاز والذي هو أول مشروع استراتيجي من نوعه في مصر والشرق الأوسط يعتبر نواة لشبكة الطاقة الحديثة، تنفذه شركة مصرية بالكامل.

وكان قد تم اختيار شركة جيزة سيستمز من قبل شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، المقاول الرئيسي للمشروع، لتنفيذ البنية التحتية الكاملة ومراكز البيانات ونظم العدادات الذكية المركزية لستة شركات توزيع وللشركة القابضة لكهرباء مصر في عام ٢٠١٨. وبالشراكة مع شركات أوراكل وشنايدر وسيسكو العالمية،استطاعت جيزة سيستمز أن تدعم البنية التحتية الوطنية بـ ٢٥٠ ألف عداد ذكي كمرحلة أولى، تغطي ٧ مواقع: مدينة نصر، العبور، الشيخ زايد، المنيا، الإسكندرية، طنطا، والإسماعيلية.

سيمكن المشروع من التحكم في استهلاك الكهرباء ومراقبته من خلال تطبيق تقنيات الفوترة الذكية.

كما سيوفر أيضًا فوائد على المدى الطويل، مثل إدارة التطبيقات المثلى، وإمكانية دمج الطاقة المتجددة، وتحسين عروض التجزئة، بالإضافة إلى خدمات الفوترة متعددة الأغراض.

بالاستفادة من سجلها الحافل، والمهنيين المعتمدين وقدراتها المتعمقة على دمج وتكامل الأنظمة، تسعى جيزة سيستمز جاهدة للمساهمة بأحدث تقنياتها وخدماتها لمعالجة المشكلات الأكثر إلحاحًا في مجال الكهرباء، من إدارة الموارد وتبسيط العمليات إلى تحسين ثقافة الإنتاج والاستهلاك وتعزيز البنية التحتية للصناعة على مستوى الدولة.