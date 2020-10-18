أمل رمزى بعد حلف اليمين: سنعمل بالشيوخ يدا واحدة لتحقيق مصالح الشعب

أدت أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد لشؤون السياحة، صباح اليوم الأحد، اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ الجديد، والذى دعا لانعقاده رئيس الجمهورية بعد تعيين الثلث الأخير من أعضاء المجلس.





وتلت أمل رمزى، نص اليمن الدستورية، قائلة: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وفى بيان، أشارت رمزى إلى أن انطلاق مجلس الشيوخ الجديد اليوم جاء بحضور لفيف من الأعضاء الذين يتمتعون بالخبرة والتخصصية العالية التى تجعلهم قادرون بكفاءة على القيام بالمهام التى تم إسنادها لهم وفقا لما أقره الدستور والقانون، منوها أن اليوم سيسجل التاريخ بداية جديدة فى الحياة التشريعية ومعاونة جادة لمجلس النواب فى مهمة التشريع فى مصر.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بالمجهود الكبير الذى قام به المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، لتنظيم فعاليات الجلسة الافتتاحية اليوم، والتسهيل الكامل لكافة الأعضاء فى إجراءات إصدار الكارنيهات وتفعيل نظام البصمة، واتخاذ كل الاحتياطات الوقائية والطبية حفاظا على سلامة الأعضاء وصحتهم وضمان سير الجلسة بنظام آمن على الجميع.

وأضافت، أن جميع الأعضاء سيعملون تحت القبة يدا واحدة دون تفرقة بين العضو الفائز بالقائمة أو الفردى أو المعين، فالجميع أقسم اليمين على مراعاة مصالح الشعب رعاية كاملة، والقيام بمهمة المجلس على أكمل وجه