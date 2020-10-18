انتهى نواب مجلس الشيوخ من أداء اليمين الدستورية، اليوم الأحد، بالجلسة الافتتاحية برئاسة الفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، من أداء اليمين حسب ترتيب سن الأعضاء، حيث الأكبر سنا للأصغر سنا، فى الوقت الذى يبدأ المجلس إجراءات انتخاب رئيسه.





وتنص المادة 104 من الدستور على أنه "يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس الشيوخ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء فى نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية:" يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنو 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء نواب مجلس الشيوخ من أداء اليمين الدستورية.. وبدء إجراء انتخاب الرئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.