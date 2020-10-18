عاجل .. فوز عبد الوهاب عبد الرازق بمنصب رئيس مجلس الشيوخ

جاء ذلك عقب الانتخابات التى أجريت فى الجلسة الافتتاحية للمجلس، اليوم الأحد، برئاسة اللواء جلال هريدى.
وحصل عبد الرازق، على الأغلبية المطلقة، بعدما خاض المنافسة منفردا، وقام بالإشراف على لجنة الانتخابات على منصب رئيس المجلس، لجنة برئاسة سامح عاشور، عضو المجلس المعين، ونقيب المحامين السابق.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعمول بها فى مجلس الشيوخ، إجراءات انتخاب رئيس مجلس والوكيلين.
وتنص المادة 11 من اللائحة على أنه يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.
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