صور .. شعراوى لـ قيادات الأقصر : لازم نشتغل على مدار اليوم لحل مشكلات الناس

عقد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع رؤساء المدن بمحافظة الأقصر، بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر حجازى، نائب المحافظ، ومحمد الفتاح آدم، السكرتير العام، والدكتور عماد أبوالعزايم، سكرتير مساعد المحافظة.





وخلال اللقاء أكد محمود شعراوى، أهمية الاستمرار فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عما تقوم به الإدارة المحلية، وطالب القيادات المحلية بالأقصر بإبعاد ومحاسبة المقصرين من العاملين والموظفين وتحفيز المتميزين لتشجيعهم على التفانى فى العمل.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة والمخلفات على رأس أولوياتنا وتقييم العاملين بالمحليات.

وشدد محمود شعراوى، على أهمية متابعة رؤساء المدن لمنظومة التصالح والتسهيل والتيسير على المواطنين والتواصل الجيد معهم لحثهم على استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بمنظومة التصالح وسداد جدية التصالح بما يعود بالنفع على المواطن.

كما طالب شعراوى، بأهمية الحزم والحسم فى مواجهة ومنع أى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء.

وأضاف الوزير: "لازم نشتغل على مدار اليوم، ونسمع مشاكل الناس، ونتواجد معاهم علشان نحصل على رضاهم عما نقوم به ونقدمه".

كما طالب شعراوى رؤساء المدن بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع العاملين، متابعًا: "شجعوهم للعمل بروح الفريق والعمل الجماعى".

وأكد محمود شعراوى، أن الوزارة مستمرة فى رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية ورؤساء المدن والأحياء والقيادات فى مركز التنمية المحلية بسقارة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبعض الجهات التدريبية الاخرى بالدولة، بما يعود بالنفع فى النهاية على المواطن.

ووجه وزير التنمية المحلية، قيادات المحافظة، بالعمل على حسن إدارة الموارد المتاحة لديهم والاستغلال الأمثل لها.