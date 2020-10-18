صور.. محافظ الفيوم يتابع سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة

تابع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بعدد من المدارس، مع بداية العام الدراسى الجديد، ورافقه خلال الجولة، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم فى الفيوم.





وفى بيان رسمى، قال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد مدرسة الشهيد اللواء أحمد زكى لطيف الإعدادية بنات، ومدرسة محمد معبد الابتدائية، حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية ومعامل الحاسب الآلى وعيادات التأمين الصحى بالمدارس.

وقدم محافظ الفيوم التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، كما ناقش عدداً من التلاميذ فى أساسيات القراءة والكتابة محفزاً إياهم على أهمية التعليم، والانتظام فى الدراسة والمذاكرة لتحقيق آمالهم المستقبلية.

كما اطمأن محافظ الفيوم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يتابع بشكل منتظم سير العملية التعليمية بالمدارس والمعاهد الأزهرية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وشدد المحافظ على تواجد الزائرة الصحية بكل مدرسة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل الفورى مع أى حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، مضيفا: "المرونة التى أتاحتها وزارة التربية والتعليم للمديريات فى توزيع الطلاب ساهمت بشكل كبير فى توزيعهم بشكل آمن والحفاظ على سلامتهم، وسيتم الالتزام ببروتوكول وزارتى الصحة والتربية والتعليم فى حال ظهور أى إصابة بفيروس كورونا لا قدر الله".

وتضم محافظة الفيوم 2123 مدرسة بإجمالى 850946 طالبا وطالبة بجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.