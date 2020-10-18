خارجية البرلمان البلغارى : نولى أهمية لتعميق الحوار السياسى مع مصر

التقى السفیر خالد عمارة، سفير جمهورية مصر العربية فى صوفيا، برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلغارى، حيث تناول اللقاء سبل البناء على الزخم المُتنامى فى العلاقات الثنائية بين البلديّن، والتأكيد على دور التعاون البرلمانى فى الدفع بمسارات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى لآفاق أرحب.





كما شهد اللقاء، بحث أبرز التحديات على صعيد قضايا السياسة الخارجية، حيثُ استعرض السفير عمارة الجهود المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، ومواجهة الفكر المُتطرف، وكذا الدفع نحو الحلول السياسية للأزمات فى منطقتى الشرق الأوسط والمتوسط. من جانبه، شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلغارى، على الأهمية التى توليها صوفيا لتعميق الحوار السياسى، والبرلمانى، والأمنى مع مصر، خاصةُ على ضوء التقدير البلغارى والأوروبى الكبير لثقل الدور المصرى لتحقيق الاستقرار والسلام.

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