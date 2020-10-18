رئيس حزب مستقبل وطن يعلن ترشحه لمنصب رئيس الشيوخ

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، الترشح على منصب رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، برئاسة اللواء جلال هريدى.





ويخوض عبد الوهاب عبد الرازق، الانتخابات على رئاسة المجلس منفردا، حيث لم يترشح أحدا للمنافسة على المقعد.

وتم الإعلان عن تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، برئاسة سامح عاشور، عضو المجلس المعين، ونقيب المحامين السابق، وعضوية هانى سرى الدين، وإبراهيم حجازى.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعمول بها فى مجلس الشيوخ، إجراءات انتخاب رئيس مجلس والوكيلين.

وتنص المادة 11 من اللائحة على أنه يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

وتنص المادة 12 من اللائحة: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.