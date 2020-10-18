المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسًا لمجلس الشيوخ

فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، برئاسة مجلس الشيوخ، رسميا اليوم الأحد، عقب انتهاء أعمال الانتخابات التي أجريت تحت رئاسة لجنة خاصة للنائب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعمول بها في مجلس الشيوخ، إجراءات انتخاب رئيس مجلس والوكيلين، وتنص المادة 11 من اللائحة على أنه يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

وتنص المادة 12 من اللائحة: ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، حيث لم يترشح في منافسته أحد، إلا أن لائحة مجلس النواب التي تطبق على مجلس الشيوخ تنص على ضرورة إجراء انتخابات وليس حسمها بالتزكية، ومن ثم تم تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور لإدارة العملية الانتخابية.

وانتهي نواب مجلس الشيوخ من أداء اليمين الدستورية، اليوم الأحد، بالجلسة الافتتاحية برئاسة الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، حيث تم أداء اليمين حسب ترتيب سن الأعضاء حيث الأكبر سنا للأصغر سنا، في الوقت الذي يبدأ المجلس إجراءات انتخاب رئيسه.

وتنص المادة 104 من الدستور على أنه "يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس الشيوخ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء في تص القرار المنشور في الجريدة الرسمية:" يدعي مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.