سفیر مصر في صوفيا يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلغاري

ألتقى السفیر خالد عمارة، سفير جمهورية مصر العربية في صوفيا، برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلغاري، حيث تناول اللقاء سبل البناء على الزخم المُتنامي في العلاقات الثنائية بين البلديّن، والتأكيد على دور التعاون البرلماني في الدفع بمسارات التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري لآفاق أرحب.

كما شهد اللقاء تباحثاً حول أبرز التحديات على صعيد قضايا السياسة الخارجية، حيثُ استعرض السفير عمارة الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومواجهة الفكر المُتطرف، وكذا الدفع نحو الحلول السياسية للأزمات في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط.

من جانبه، شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلغاري على الأهمية التي توليها صوفيا لتعميق الحوار السياسي والبرلماني والأمني مع مصر، خاصةُ على ضوء التقدير البلغاري والأوروبي الكبير لثقل الدور المصري لتحقيق الإستقرار والسلام.