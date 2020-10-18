وزير التنمية المحلية يختتم زيارته للأقصر بلقاء رؤساء المدن بحضور المحافظ

شعراوي : التصالح في مخالفات البناء وتحسين مستوي النظافة ومنع التعديات علي رأس أولوياتنا

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع رؤساء المدن بمحافظة الأقصر بحضور المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ومحمد عبدالقادر حجازي نائب المحافظ و محمد الفتاح ادم السكرتير العام و اللواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير مساعد.

وخلال اللقاء أكد اللواء محمود شعراوي ، علي أهمية الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عما تقوم به الادارة المحلية ، وطالب شعراوي القيادات المحلية بالأقصر بابعاد ومحاسبة المقصرين من العاملين والموظفين وتحفيز المتميزين لتشجيعهم علي التفاني في بالعمل.

وأشار وزير التنمية المخلية الي ان ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء وتحسين مستوي النظافة والمخلفات علي رأس أولوياتنا وتقييم العاملين بالمحليات .

وشدد اللواء محمود شعراوي علي أهمية متابعة رؤساء المدن لمنظومة التصالح والتسهيل والتيسير علي المواطنين والتواصل الجيد معهم لحثهم علي استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بمنظومة التصالح وسداد جدية التصالح بما يعود بالنفع علي المواطن وتقنين مخالفات البناء التي يتم بمكن التصالح عليها .

كما طالب شعراوي بأهمية الحزم والحسم في مواجهة ومنع أي تعديات جديدة علي الاراضي الزراعية أو مخالفات البناء.

وأضاف الوزير : لازم نشتغل علي مدار اليوم ونسمع مشاكل الناس ونتواجد معاها علشان نحصل علي رضاهم عما نقوم به ونقدمه .

كما طالب شعراوي رؤساء المدن بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب عَلِي جميع العاملين .. وشجعوهم للعمل بروح الفريق والعمل الجماعي .

وقال اللواء محمود شعراوي علي ان الوزارة مستمرة في رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالادارة المحلية وروساء المدن والاحياء والقيادات في مركز التنمية المحلية بسقارة والاكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات التدريبية الاخري بالدولة بما يعود بالنفع في النهاية علي المواطن .

كما طالب شعراوي ، القيادات بالمحافظة بالعمل علي حسن إدارة الموارد المتاحة لديهم والاستغلال الأمثل لها .