أعلن الفريق جلال هريدى، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.

وكان الفريق جلال هريدى، المترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، بصفته أكبر الأعضاء سنا، قد دعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى انتخاب رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء حلف اليمين لكل الأعضاء، ودعا الراغبين في الترشح لإعلان رغبتهم خلال مدة خمس دقائق، ولم يتقدم للترشح على رئاسة مجلس السيوخ سوى المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق حسن، قائلا: "أعلن أنا عبد الوهاب عبد الرازق حسن، ترشحى لرئاسة مجلس الشيوخ، أنا توليت الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا وأمضيت وقتا طويلا في القضاء المصرى بأنواعه المختلفة وأشرف بترشحى لهذا الموقع".

وشكل المجلس لجنة خاصة للإشراف على عملية الانتخابات، برئاسة سامح عاشور، وعضوية إبراهيم حجازى وهانى سرى الدين، وعايدة نصيف ومحمد لطفى الساعى.