رئيس مجلس الشيوخ: الله هيأ من بين أبناء مصر فارسا وطنيا غيورا على وطنه

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، إن شعب مصر وضع على كاهل أعضاء المجلس، مسؤولية كبرى، وبات يتطلع الى مجلسكم وينتظر منه الكثير ناظرا إليه نظرة الرجاء والأمل.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: " المجلس عاد بعد غياب في ظل ظروف محلية يبنى فيها وطن من بعد ان كان قاب قوسين او ادنى من الهلاك بفعل مؤامرات إقليمية ودولية استغلت بكل اسف طيش بعض أبناء الوطن وحمقهم وجهلهم بوجهتهم نحو دمار هذا البلد، لكن الله حماه ، وهيأ له من بين أبنائه فارسا وطنيا مغوارا غيورا على وطنه وأهله امتثل لإرادة شعبه الذى بادر بعزل من قادوه إلى الهاوية وفوضه في إدارة دفة السفينة".
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