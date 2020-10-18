رئيس الشيوخ لـ النواب : مهمة المجلس عظيمة وتحتاج إلى عزمكم

وأشار فى كلمة له عقب صعوده للمنصة، اليوم الأحد، إلى أنه بانتخاب مجلس الشيوخ، اكتمل البناء الدستورى بعودة الغرفة التشريعية الثانية، قائلا: "يكتمل فى غير تنافر بما يحقق مصلحة الوطن".

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن مصر نجحت فى الفترة الأخيرة فى بناء كافة المؤسسات الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن مهمة مجلس الشيوخ "ليست يسيرة وإنما هى عظيمة وتحتاج العزم من أولى العزم، وأنتم أولى العزم بعلمكم وخبراتكم".

ووجه رسالة لأعضاء المجلس قال فيها: "واثق أنكم تقدرونها حق قدرها وتمارسون دوركم بكل همة وعزم دون محاباة مبتغين وجه الله ومصلحة الوطن".